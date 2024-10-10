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Товариство охорони пам'яток історії має звільнити один із корпусів Києво-Печерської лаври - рішення суду

Товариство охорони пам'яток історії має звільнити один із корпусів Києво-Печерської лаври - рішення суду

Київ • УНН

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Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов Києво-Печерської лаври до УТОПІК щодо звільнення корпусу №19. Будівля належить державі та є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Північний апеляційний господарський суд зобов’язав "Українське товариство охорони пам’яток історії та культури" (УТОПІК) звільнити будівлю корпусу № 19 Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає УНН.

"9 жовтня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу за позовом Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до громадської організації "Українське товариство охорони пам’яток історії та культури" (УТОПІК), скасувавши рішення Господарського суду від 19 червня 2024 року. Відтак громадська організація має звільнити будівлю й усунути перешкоди в користуванні корпусом № 19 Києво-Печерської лаври", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що корпус № 19 у 1996 році передали товариству у безоплатне користування для розміщення там фондів Національного музею народної архітектури та побуту України. Водночас 21 квітня 2023 року за пропозицією міністерства Кабмін ухвалив постанову № 359, спрямовану на впорядкування питання оренди приміщень та майна Києво-Печерської лаври, якою скасував попереднє рішення про передачу в користування корпусу № 19.

"Приміщення належить державі й знаходиться на балансі Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Будівля також є пам’яткою архітектури місцевого значення. Наразі немає жодних правових підстав УТОПІКу перебувати та користуватися корпусом № 19 Києво-Печерської лаври", - додали в Мінкульті.

Нагадаємо

15 жовтня в Києво-Печерській лаврі відкриється виставка відреставрованого іконостасу церкви Святого Юра з Дрогобича. Іконостас XVII століття є перлиною українського сакрального мистецтва та частиною об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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kyievo-pecherska-lavraКиєво-Печерська лавра
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