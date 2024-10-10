Товариство охорони пам'яток історії має звільнити один із корпусів Києво-Печерської лаври - рішення суду
Київ • УНН
Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов Києво-Печерської лаври до УТОПІК щодо звільнення корпусу №19. Будівля належить державі та є пам'яткою архітектури місцевого значення.
Північний апеляційний господарський суд зобов’язав "Українське товариство охорони пам’яток історії та культури" (УТОПІК) звільнити будівлю корпусу № 19 Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає УНН.
"9 жовтня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу за позовом Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до громадської організації "Українське товариство охорони пам’яток історії та культури" (УТОПІК), скасувавши рішення Господарського суду від 19 червня 2024 року. Відтак громадська організація має звільнити будівлю й усунути перешкоди в користуванні корпусом № 19 Києво-Печерської лаври", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що корпус № 19 у 1996 році передали товариству у безоплатне користування для розміщення там фондів Національного музею народної архітектури та побуту України. Водночас 21 квітня 2023 року за пропозицією міністерства Кабмін ухвалив постанову № 359, спрямовану на впорядкування питання оренди приміщень та майна Києво-Печерської лаври, якою скасував попереднє рішення про передачу в користування корпусу № 19.
"Приміщення належить державі й знаходиться на балансі Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Будівля також є пам’яткою архітектури місцевого значення. Наразі немає жодних правових підстав УТОПІКу перебувати та користуватися корпусом № 19 Києво-Печерської лаври", - додали в Мінкульті.
Нагадаємо
15 жовтня в Києво-Печерській лаврі відкриється виставка відреставрованого іконостасу церкви Святого Юра з Дрогобича. Іконостас XVII століття є перлиною українського сакрального мистецтва та частиною об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.