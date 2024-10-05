"Перлина українського сакрального мистецтва": у Києві покажуть відреставрований іконостас церкви зі списку ЮНЕСКО

У Києві презентують відреставрований іконостас церкви Святого Юра з Дрогобича – перлину українського сакрального мистецтва, повідомили у суботу у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, пише УНН.

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Виставку, як повідомляється, відкриють 15 жовтня в Успенському соборі Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

"Ця експозиція присвячена результатам чотирирічної реставраційної роботи над іконостасом церкви Святого Юра в місті Дрогобич, що входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - розповіли у Мінкульті.

Доповнення

Церква Святого Юра в Дрогобичі є однією з найвідоміших споруд сакральної дерев’яної архітектури Галичини й усієї України. У зв’язку з російською агресією з 2023 року вона була занесена до Міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом.

Сам іконостас був створений у 1658–1667 роках. Його реставрація проводилася Національним науково-дослідним реставраційним центром України.