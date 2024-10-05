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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Жемчужина украинского сакрального искусства": в Киеве покажут отреставрированный иконостас церкви из списка ЮНЕСКО

"Жемчужина украинского сакрального искусства": в Киеве покажут отреставрированный иконостас церкви из списка ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 08:56  •  692 просмотра

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15 октября в Киево-Печерской лавре откроется выставка отреставрированного иконостаса церкви Святого Юра из Дрогобыча. Иконостас XVII века является жемчужиной украинского сакрального искусства и частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Киеве презентуют отреставрированный иконостас церкви Святого Юра из Дрогобыча - жемчужину украинского сакрального искусства, сообщили в субботу в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.

Детали

Выставку, как сообщается, откроют 15 октября в Успенском соборе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

"Эта экспозиция посвящена результатам четырехлетней реставрационной работы над иконостасом церкви Святого Юра в городе Дрогобыч, что входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - рассказали в Минкульте.

Дополнение

Церковь Святого Юра в Дрогобыче является одним из самых известных сооружений сакральной деревянной архитектуры Галичины и всей Украины. В связи с российской агрессией с 2023 года она была занесена в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой.

Сам иконостас был создан в 1658-1667 годах. Его реставрация проводилась Национальным научно-исследовательским реставрационным центром Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Культура
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kyievo-pecherska-lavraКиево-Печерская лавра
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