"Жемчужина украинского сакрального искусства": в Киеве покажут отреставрированный иконостас церкви из списка ЮНЕСКО

В Киеве презентуют отреставрированный иконостас церкви Святого Юра из Дрогобыча - жемчужину украинского сакрального искусства, сообщили в субботу в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.

Детали

Выставку, как сообщается, откроют 15 октября в Успенском соборе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

"Эта экспозиция посвящена результатам четырехлетней реставрационной работы над иконостасом церкви Святого Юра в городе Дрогобыч, что входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - рассказали в Минкульте.

Дополнение

Церковь Святого Юра в Дрогобыче является одним из самых известных сооружений сакральной деревянной архитектуры Галичины и всей Украины. В связи с российской агрессией с 2023 года она была занесена в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой.

Сам иконостас был создан в 1658-1667 годах. Его реставрация проводилась Национальным научно-исследовательским реставрационным центром Украины.