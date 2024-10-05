"Жемчужина украинского сакрального искусства": в Киеве покажут отреставрированный иконостас церкви из списка ЮНЕСКО
Киев • УНН
15 октября в Киево-Печерской лавре откроется выставка отреставрированного иконостаса церкви Святого Юра из Дрогобыча. Иконостас XVII века является жемчужиной украинского сакрального искусства и частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Киеве презентуют отреставрированный иконостас церкви Святого Юра из Дрогобыча - жемчужину украинского сакрального искусства, сообщили в субботу в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.
Детали
Выставку, как сообщается, откроют 15 октября в Успенском соборе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
"Эта экспозиция посвящена результатам четырехлетней реставрационной работы над иконостасом церкви Святого Юра в городе Дрогобыч, что входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - рассказали в Минкульте.
Дополнение
Церковь Святого Юра в Дрогобыче является одним из самых известных сооружений сакральной деревянной архитектуры Галичины и всей Украины. В связи с российской агрессией с 2023 года она была занесена в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой.
Сам иконостас был создан в 1658-1667 годах. Его реставрация проводилась Национальным научно-исследовательским реставрационным центром Украины.