В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений, возле церквей будут патрулировать правоохранители

Во время празднования Пасхи, 5-го мая, в столице Украины, комендантский час будет действовать без изменений - с 00:00 до 05:00. Для поддержания правопорядка привлекаются представители Национальной полиции Украины и сотрудники муниципальной охраны Киева. Возле церквей будут дежурить правоохранители. Об этом сообщили в среду в КГВА, передает УНН.

Детали

"Комендантский час на Пасху будет действовать без изменений - с 00:00 до 05:00", - говорится в заявлении КГВА.

Как сообщается, с целью недопущения провокаций представители Национальной полиции Украины и сотрудники муниципальной охраны Киева будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих - храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра".

Возле церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей в ближайшие укрытия.

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Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений.

В КГВА призвали киевлян и гостей города, по возможности посмотреть богослужение онлайн - по ТВ или через YouTube или Facebook.

"Если же все же решите пойти в храм - заботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать больших скоплений людей", - призвали в КГВА.

Дополнение

Более 23 000 правоохранителей будут задействованы для обеспечения правопорядка во время празднования Пасхи по всей Украине. Более 10 миллионов верующих, как ожидается, посетят богослужения в 13 000 культовых сооружениях.