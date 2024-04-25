Комендантский час на Пасху: начальник КОВА рассказал, отменят ли ограничения

Существует значительная угроза новых российских атак, поэтому все богослужения на Пасху должны быть максимально безопасными. Об этом заявил начальник КОВА Руслан Кравченко во время встречи с представителями Совета Церквей и правоохранителями, передает УНН.

Накануне Пасхи встретился с представителями Совета Церквей, других религиозных организаций и правоохранителями. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью должны сделать все, чтобы для каждого жителя Киевщины праздник был мирным и спокойным. Угроза новых атак россиян значительная. Поэтому все богослужения должны быть максимально безопасными - написал Кравченко.

Начальник КОВА обратился с просьбой к представителям церквей оперативно и максимально широко проинформировать людей о необходимости соблюдения всех мер безопасности.

Кравченко рассказал, что на Пасху, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая, комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений - с 00:00 до 5:00 часов. Передвижение по улице в это время запрещено, поэтому богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме.

Храмы можно будет посетить после завершения комендантского часа.

Просим также принять все меры, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте. В случае тревоги оперативно просить людей пройти в ближайшее укрытие. О местах их расположения также должна быть предоставлена необходимая информация", - добавил глава ОВА.

Правоохранители будут следить за общественным порядком и работать в усиленном режиме.

Впрочем Кравченко призвал украинцев быть максимально бдительными. Если есть информация о возможных провокациях - сразу обращаться в правоохранительные органы.

"Самый большой христианский праздник должен быть действительно праздником для каждого верующего", - добавил начальник КОВА.

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