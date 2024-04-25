Комендантский час на Пасху: начальник КОВА рассказал, отменят ли ограничения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  109904 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  133290 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  140148 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  130431 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118479 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104490 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102240 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137445 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157910 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154387 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  543610 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  459107 просмотра
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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  503698 просмотра

Комендантский час на Пасху: начальник КОВА рассказал, отменят ли ограничения

Существует значительная угроза новых российских атак, поэтому все пасхальные богослужения в Киевской области должны быть максимально защищены. Богослужения во время коменданского часа должны транслироваться в онлайн-режиме.

Общество •   •  12027 просмотра
Комендантский час на Пасху: начальник КОВА рассказал, отменят ли ограничения

Биткоин и альткоины дешевеют на фоне падения акций технологических компаний и колебаний курса доллара

Цены на биткоин и альткоины резко упали из-за низкого аппетита к риску на фоне падением акций технологических компаний и ожиданий повышения процентных ставок в США.

Экономика •   •  11560 просмотра
Биткоин и альткоины дешевеют на фоне падения акций технологических компаний и колебаний курса доллара

На фоне санкций россия готовится к стагнации экспорта СПГ на следующие несколько лет - Reuters

Из-за западных санкций россия ожидает стагнации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на уровне около 38,6 млн тонн ежегодно в течение примерно четырех лет.

Новости Мира •   •  10511 просмотра
На фоне санкций россия готовится к стагнации экспорта СПГ на следующие несколько лет - Reuters

Солнечная погода помогает украинской энергосистеме, но дефицит сохраняется - Укрэнерго

Солнечная погода и активные солнечные электростанции помогли увеличить производство электроэнергии в Украине, но энергосистема остается в дефиците из-за российских ракетных атак, что требует экстренной помощи из Европы в течение большей части дня и призывает к экономному потреблению.

Общество •   •  11929 просмотра
Солнечная погода помогает украинской энергосистеме, но дефицит сохраняется - Укрэнерго

В МВФ выразили оптимизм относительно перспектив экономики Украины

Несмотря на войну и задержки с внешним финансированием, Украине удалось сохранить макроэкономическую стабильность, что, по мнению МВФ, является выдающимся достижением.

Экономика •   •  10066 просмотра
В МВФ выразили оптимизм относительно перспектив экономики Украины

Ракетная атака рф на Смелу в Черкасской области: спасатели показали последствия

Спасатели ликвидируют последствия вражеского ракетного обстрела города Смела Черкасской области, где повреждены 47 частных домов, выбиты окна в близлежащих многоэтажках, а 6 жителей обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.

Война •   •  15205 просмотра
Ракетная атака рф на Смелу в Черкасской области: спасатели показали последствия

На Киевщине из-за непогоды без света осталось более 2,8 тысячи потребителей - Минэнерго

В Киевской области из-за непогоды обесточены более 2,8 тыс. потребителей, а в Харьковской области - около 205 тыс. абонентов.

Общество •   •  13585 просмотра
На Киевщине из-за непогоды без света осталось более 2,8 тысячи потребителей - Минэнерго

Более 65 тысячам украинцев согласовали выплаты по программе "еВідновлення"

Более 86 000 украинцев подали заявки на помощь в рамках программы "еВідновлення", из них более 65 000 получили выплаты на ремонт поврежденного жилья, а 2 402 заявителя уже получили новое жилье вместо разрушенных домов.

Война •   •  13596 просмотра
Более 65 тысячам украинцев согласовали выплаты по программе "еВідновлення"

Немецкое разведывательное агентство предостерегает промышленный сектор от наивности в отношениях с Китаем

Немецкая разведка предупреждает немецкие компании быть бдительными относительно промышленного шпионажа, кибератак и попыток влияния на политику и бизнес со стороны Китая незаконными методами.

Новости Мира •   •  11645 просмотра
Немецкое разведывательное агентство предостерегает промышленный сектор от наивности в отношениях с Китаем

Рада открыла путь к новому необходимому в рамках сотрудничества со Всемирным банком закону об Укрзализныце - нардеп

Парламент отклонил законы о железнодорожном транспорте, расчистив путь для принятия нового закона, который является обязательной частью кредитной программы Всемирного банка для Украины.

Экономика •   •  12527 просмотра
Рада открыла путь к новому необходимому в рамках сотрудничества со Всемирным банком закону об Укрзализныце - нардеп