На Киевщине в лицее построили современное укрытие почти на 300 кв.м - Руслан Кравченко

В Киевской области в Броварском лицее №4 построили современное убежище почти на 300 квадратных метров. Укрытие рассчитано на 250 детей. Всего на Киевщине уже обустроено более 1,2 тысячи убежищ в учебных заведениях. Об этом сообщил начальник ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Увеличиваем количество современных и комфортных укрытий на Киевщине. В Броварском лицее №4 построили новое хранилище почти на 300 кв.м. - написал Кравченко в Facebook.

Он рассказал, что работы начали в августе прошлого года. Построили укрытие на условиях софинансирования - за средства государственной субвенции и громады.

Как указал глава ОВА, до сих пор лицей вообще не имел укрытия на территории.

"Дети учатся в две смены. Во время тревоги ученики пользуются убежищем, которое обустроено в жилом доме рядом и рассчитано на 540 человек. С сегодняшнего дня дети из 1-4 классов во время опасности оперативно идти в новое укрытие во дворе лицея", - рассказал Кравченко.

По его словам, убежище рассчитано на 250 детей. Укрытие имеет 2 входа. Есть все необходимые условия для беспрепятственного передвижения лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Как работает специальный для этого лифт проверили сразу.

Также, укрытие оборудовано генератором, есть санитарные узлы, медицинский блок, комната для хранения продуктов. Установлена современная вентиляционная система, есть запасы питьевой воды.

Как указал глава ОВА, во время тревоги дети смогут продолжить обучение - здесь установлено мультимедийное оборудование. Помещение также можно использовать для проведения внешкольных занятий.

Киевщина - один из лидеров среди регионов по обустройству комфортных укрытий. Ежедневная опасность заставляет нас наращивать темпы обустройства убежищ, прежде всего в школах и детских садах. На сегодня уже обустроено более 1,2 тыс укрытий в учебных заведениях. И работа продолжается. Благодарен громадам, которые активно приобщаются к этому процессу, разрабатывают проектно-сметную документацию и находят средства на строительство на условиях софинансирования. Безопасность наших детей - приоритет - резюмировал глава ОВА.

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