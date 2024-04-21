На Киевщине уже восстановили полностью и частично почти 17,5 тысячи объектов, разрушенных в результате агрессии РФ - ОВА

На Киевщине уже восстановили полностью и частично с обеспечением жизнедеятельности почти 17,5 тыс. объектов, из 29 тыс. поврежденных россиянами в результате обстрелов. Также удалось восстановить 202 образовательных учреждения, 115 объектов здравоохранения и 78 админзданий и ЦПАУ. Об этом рассказал глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Киевщина активно восстанавливает разрушенные и поврежденные объекты в результате агрессии россии. На сегодня мы уже восстановили полностью и частично с обеспечением жизнедеятельности почти 17,5 тыс. объектов, из 29 тыс. поврежденных. Приоритетом остается восстановление жилья и социальной инфраструктуры. Сейчас уже восстановили более 15,8 тыс. многоквартирных и частных домов, - сказал Кравченко.

Детали

Он добавил, что на Киевщине удалось восстановить 202 образовательных учреждения, 115 объектов здравоохранения и 78 админзданий и ЦПАУ.

Важным вопросом остается прозрачность всех процессов. На этой неделе провели заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность". Рассмотрели вопросы, касающиеся трех тендерных закупок в Вишневой громаде, которые вызвали резонанс в обществе. Речь идет о строительстве двух укрытий в учебных заведениях в Крюковщине и Вишневом. Третий тендер касается реконструкции кинотеатра под помещение горсовета. По всем вопросам получили исчерпывающую информацию от представителей громады Вишневого, а также заслушали позицию правоохранителей. Резонанс в обществе возник из-за суммы тендеров, - добавил Кравченко.

Глава ОВА отметил, что группа "Прозрачность и подотчетность" рекомендовала громаде Вишневого безотлагательно направить проекты на экспертизу в КНИИСЭ или другое аналогичное учреждение, чтобы получить объективное заключение.

Кроме того, Киевщина активно помогает Харьковщине, которая страдает от массированных обстрелов россиян. Харьковщине было передано почти 130 генераторов различной мощности. Кравченко анонсировал, что в ближайшие дни Харьковщине передадут еще около 30 генераторов.

Напомним

Киевская область передала более 100 генераторов, павербанков, зарядных станций и топлива в Харьковскую область в рамках акции "Подари свет Харькову", чтобы помочь решить сложную ситуацию с электроснабжением в регионе.