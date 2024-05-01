У Києві на Великдень комендантська година діятиме без змін, біля церков патрулюватимуть правоохоронці
Київ • УНН
З 00:00 до 05:00 на Великдень у Києві діятиме комендантська година, а правоохоронці патрулюватимуть біля храмів для підтримання порядку та допомагатимуть з евакуацією у разі потреби.
Під час святкування Великодня, 5-го травня, у столиці Україні, комендантська година діятиме без змін – з 00:00 до 05:00. Для підтримання правопорядку залучаються представники Національної поліції України та співробітники муніципальної охорони Києва. Біля церков чергуватимуть правоохоронці. Про це повідомили у середу в КМВА, передає УНН.
Деталі
"Комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00", - йдеться у заяві КМВА.
Як повідомляється, з метою недопущення провокацій представники Національної поліції України та співробітники муніципальної охорони Києва патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра".
Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.
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Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень.
В КМВА закликали киян та гостей міста, за можливості подивиться богослужіння онлайн – по ТБ або через YouTube чи Facebook.
"Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей", - закликали в КМВА.
Доповнення
Понад 23 000 правоохоронців будуть задіяні для забезпечення правопорядку під час святкування Великодня по всій Україні. Понад 10 мільйонів віруючих, як очікується, відвідають богослужіння у 13 000 культових спорудах.