Сегодня, 10 июля, отмечают День благодарности капибаре и Всемирный день энергетической независимости, как напоминание о том, что будущее - за чистой, безопасной и контролируемой энергетикой, пишет УНН.

День благодарности капибаре

Ежегодно 10 июля в мире отмечают День благодарности капибаре - праздник, посвященный миролюбивым и компанейским животным. Капибара - это самый крупный грызун на планете, обитающий преимущественно вблизи водоемов в Южной Америке, ведущий полуводный образ жизни и являющийся важной частью экосистемы.

Этот день - прекрасная возможность привлечь внимание к уникальному виду, его роли в природе и необходимости его защиты. Любители капибар используют праздник, чтобы делиться фото, видео и интересными фактами об этих животных в соцсетях, организуют тематические мероприятия, информационные кампании, а также поддерживают экологические инициативы и фонды охраны дикой природы.

День благодарности капибаре поддерживают зоопарки, природоохранные организации и экологические сообщества во всем мире. Помимо своей харизмы, капибары поражают способностью жить в больших социальных группах, легко уживаются с другими животными и играют важную роль в сохранении природного баланса.

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Всемирный день энергетической независимости

Ежегодно 10 июля в мире отмечают Всемирный день энергетической независимости, посвященный распространению знаний об альтернативных и устойчивых источниках энергии - солнечной, ветровой, геотермальной и других, способных обеспечить стабильное будущее без вреда для планеты.

Сегодня большинство стран все еще зависит от ископаемого топлива - нефти, газа и угля. Но такие ресурсы не только загрязняют окружающую среду и способствуют климатическим изменениям, но еще и имеют ограниченный запас, который неуклонно сокращается. Именно эти угрозы побудили мир ученых и технологов искать альтернативные решения.

Кроме этого, сегодня вопрос энергетической независимости выходит далеко за пределы заботы об окружающей среде. Он становится инструментом политической безопасности и экономической стабильности. В частности, Россия пытается использовать энергоресурсы как оружие влияния - как против Украины, так и против всей Европы.

Всемирный день энергетической независимости - это напоминание о том, что будущее - за чистой, безопасной и контролируемой энергетикой, которая не станет инструментом шантажа.

День племянниц и племянников

В этот день в мире неформально отмечают День племянниц и племянников - праздник, посвященный особым семейным связям.

Инициатива зародилась в 2010 году пользователем Facebook, который предложил создать день для укрепления связей между поколениями. Главная идея - напомнить, насколько важно делиться вниманием и теплом в рамках семьи. Поэтому не упускайте возможности сделать что-то приятное для своих племянников и племянниц именно сегодня.

Празднование предполагает совместные прогулки, семейные ужины, участие в различных мероприятиях, небольшие подарки или даже обычное теплое сообщение с добрыми словами. Это отличный повод увидеться, пообщаться или хотя бы позвонить родственникам.

День рождения футбольного свистка

10 июля футбольное сообщество вспоминает одну из самых маленьких, но самых важных вещей на поле - судейский свисток. Именно в этот день в 1878 году в Англии впервые задокументировано его использование во время игры.

По легенде, первым, кто воспользовался свистком, был английский арбитр, которому надоело размахивать носовым платком, чтобы привлечь внимание игроков и зрителей. С тех пор свисток прочно закрепился как главный инструмент футбольного рефери.

Этот день - прекрасная возможность напомнить о роли свистка в игре: команда не стартует, а гол не засчитывается.

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День Николы Теслы

10 июля поклонники науки и техники во всем мире отмечают неофициальный, но значимый праздник - День Николы Теслы. Именно в этот день в 1856 году родился один из величайших изобретателей человечества.

Тесле приписывают разработку принципа вращающегося магнитного поля, ставшего основой для электродвигателей переменного тока. Он также ввел трехфазную систему передачи электроэнергии и в 1891 году создал свою знаменитую индукционную катушку - устройство, которое до сих пор используют в радиотехнике.

Будущий изобретатель родился в селе Смиляны, на территории нынешней Хорватии, в семье сербского православного священника. Еще с детства Тесла проявлял необычные способности: он страдал от интенсивных зрительных образов, которые заменяли реальность, и обладал чрезвычайно ярким воображением, которое впоследствии превратилось в уникальный инженерный дар - он "видел" свои изобретения в деталях еще до того, как начинал работу над ними.

День святого преподобного Антония Печерского

10 июля Православная Церковь чтит память преподобного Антония Печерского - основателя Киево-Печерского монастыря и украинского монашества.

Антоний родился около 983 года в Любече на Черниговщине. В юности он отправился на Афон, где принял монашество. Впоследствии по благословению старца вернулся на Русь, чтобы положить начало монашеской жизни по афонскому примеру.

Поселившись в пещере возле Киева, Антоний стал духовным авторитетом. К нему присоединялись благочестивые люди, что дало начало Киево-Печерской лавре - будущему центру духовности, образования и монашеских традиций в Украине.

Антоний пережил времена политических потрясений, вынужден был бежать, но впоследствии вернулся и восстановил монастырскую жизнь. Он жил в молитве, посте и труде, был прозорливым, творил чудеса и предсказывал будущее.

Святой отошел в вечность 7 мая 1073 года. Его память - это напоминание о глубокой вере, смирении и истинном служении Богу.

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