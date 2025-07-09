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Прихожан с ВОТ Украины обучают распространять пропаганду: "курсы" в монастыре на территории РФ

Киев • УНН

 • 570 просмотра

В Псковской области РФ прихожан с временно оккупированных территорий Украины обучают антиукраинской риторике. Целью является формирование сети блогеров для продвижения кремлевской пропаганды под видом православного контента.

Прихожан с ВОТ Украины обучают распространять пропаганду: "курсы" в монастыре на территории РФ

В Псковской области России, по данным Центра национального сопротивления, размещают прихожан с временно оккупированных территорий Украины и проводят "курсы" антиукраинской риторики. Цель - формирование сети блогеров, которые могут продвигать пропаганду, выгодную Кремлю.

Об этом передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Центра национального сопротивления.

Детали

Враг готовит "православных блогеров" из числа населения ВОТ

- пишет Сопротивление.

По данным Центра, на временно оккупированных территориях россияне формируют сеть блогеров для продвижения кремлевской пропаганды.

Враг свозит прихожан в монастырь в Псковской области, где их обучают по проекту "Истоки". Задача — распространение антиукраинской риторики под видом "православного контента".

- информирует Центр национального сопротивления.

Отмечается, что это очередной шаг к усилению информационного контроля на ВОТ.

Напомним

Центр национального сопротивления обнародовал отчет о ситуации на временно оккупированных территориях Украины в первом полугодии 2025 года. Россия милитаризирует ВОТ, создавая новые военные базы и истощая украинские ресурсы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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