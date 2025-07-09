Прихожан с ВОТ Украины обучают распространять пропаганду: "курсы" в монастыре на территории РФ
Киев • УНН
В Псковской области РФ прихожан с временно оккупированных территорий Украины обучают антиукраинской риторике. Целью является формирование сети блогеров для продвижения кремлевской пропаганды под видом православного контента.
В Псковской области России, по данным Центра национального сопротивления, размещают прихожан с временно оккупированных территорий Украины и проводят "курсы" антиукраинской риторики. Цель - формирование сети блогеров, которые могут продвигать пропаганду, выгодную Кремлю.
Об этом передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Центра национального сопротивления.
Детали
Враг готовит "православных блогеров" из числа населения ВОТ
По данным Центра, на временно оккупированных территориях россияне формируют сеть блогеров для продвижения кремлевской пропаганды.
Враг свозит прихожан в монастырь в Псковской области, где их обучают по проекту "Истоки". Задача — распространение антиукраинской риторики под видом "православного контента".
Отмечается, что это очередной шаг к усилению информационного контроля на ВОТ.
Напомним
Центр национального сопротивления обнародовал отчет о ситуации на временно оккупированных территориях Украины в первом полугодии 2025 года. Россия милитаризирует ВОТ, создавая новые военные базы и истощая украинские ресурсы.