Прихожан з ТОТ України навчають поширювати пропаганду: "курси" у монастирі на території рф

У псковській області росії, за даними Центру національного спротиву, розміщують прихожан з тимчасово окупованих територій України та проводять "курси" антиукраїнської риторики. Мета - формування мережі блогерів, що можуть просувати пропаганду, яка вигідна кремлю.

Про це передає УНН із посиланням на ТГ-канал Центру національного спротиву.

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Ворог готує "православних блогерів" з поміж населення ТОТ - пише Спротив.

За даними Центру, на тимчасово окупованих територіях росіяни формують мережу блогерів для просування кремлівської пропаганди.

Ворог звозить прихожан до монастиря в Псковській області, де їх навчають за проєктом "Істокі". Завдання — поширення антиукраїнської риторики під виглядом "православного контенту". - інформує Центру національного спротиву.

Зазначається, що це черговий крок до посилення інформаційного контролю на ТОТ.

Нагадаємо

Центр національного спротиву оприлюднив звіт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України у першому півріччі 2025 року. росія мілітаризує ТОТ, створюючи нові військові бази та виснажуючи українські ресурси.