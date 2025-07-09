Прихожан з ТОТ України навчають поширювати пропаганду: "курси" у монастирі на території рф
Київ • УНН
У псковській області рф прихожан з тимчасово окупованих територій України навчають антиукраїнській риториці. Метою є формування мережі блогерів для просування кремлівської пропаганди під виглядом православного контенту.
У псковській області росії, за даними Центру національного спротиву, розміщують прихожан з тимчасово окупованих територій України та проводять "курси" антиукраїнської риторики. Мета - формування мережі блогерів, що можуть просувати пропаганду, яка вигідна кремлю.
Про це передає УНН із посиланням на ТГ-канал Центру національного спротиву.
Деталі
Ворог готує "православних блогерів" з поміж населення ТОТ
За даними Центру, на тимчасово окупованих територіях росіяни формують мережу блогерів для просування кремлівської пропаганди.
Ворог звозить прихожан до монастиря в Псковській області, де їх навчають за проєктом "Істокі". Завдання — поширення антиукраїнської риторики під виглядом "православного контенту".
Зазначається, що це черговий крок до посилення інформаційного контролю на ТОТ.
Нагадаємо
Центр національного спротиву оприлюднив звіт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України у першому півріччі 2025 року. росія мілітаризує ТОТ, створюючи нові військові бази та виснажуючи українські ресурси.