День вдячності капібарі та Всесвітній день енергетичної незалежності: що ще святкують 10 липня

Сьогодні, 10 липня відзначають День вдячності капібарі та Всесвітній день енергетичної незалежності, як нагадування про те, що майбутнє - за чистою, безпечною і контрольованою енергетикою, пише УНН.

День вдячності капібарі

Щороку 10 липня у світі відзначають День вдячності капібарі - свято, присвячене миролюбним і компанійським тваринам. Капібара - це найбільший гризун на планеті, що мешкає переважно поблизу водойм у Південній Америці, веде напівводний спосіб життя і є важливою частиною екосистеми.

Цей день - чудова нагода привернути увагу до унікального виду, його ролі у природі та необхідності його захисту. Любителі капібар використовують свято, щоб ділитися фото, відео й цікавими фактами про цих тварин у соцмережах, організовують тематичні заходи, інформаційні кампанії, а також підтримують екологічні ініціативи та фонди охорони дикої природи.

День вдячності капібарі підтримують зоопарки, природоохоронні організації та екологічні спільноти в усьому світі. Окрім своєї харизми, капібари вражають здатністю жити у великих соціальних групах, легко уживаються з іншими тваринами та відіграють важливу роль у збереженні природного балансу.

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Всесвітній день енергетичної незалежності

Щороку 10 липня у світі відзначають Всесвітній день енергетичної незалежності, присвячений поширенню знань про альтернативні та стійкі джерела енергії - сонячну, вітрову, геотермальну та інші, що здатні забезпечити стабільне майбутнє без шкоди для планети.

Сьогодні більшість країн усе ще залежить від викопного палива - нафти, газу й вугілля. Але такі ресурси не тільки забруднюють навколишнє середовище й сприяють кліматичним змінам, а ще й мають обмежений запас, який невпинно скорочується. Саме ці загрози спонукали світ науковців і технологів шукати альтернативні рішення.

Окрім цього, сьогодні питання енергетичної незалежності виходить далеко за межі турботи про довкілля. Воно стає інструментом політичної безпеки та економічної стабільності. Зокрема росія намагається використовувати енергоресурси як зброю впливу - як проти України, так і проти всієї Європи.

Всесвітній день енергетичної незалежності - це нагадування про те, що майбутнє - за чистою, безпечною і контрольованою енергетикою, яка не стане інструментом шантажу.

День племінниць і племінників

Цього дня у світі неформально відзначають День племінниць і племінників - свято, присвячене особливим сімейним зв’язкам.

Ініціатива започаткована у 2010 році користувачем Facebook, який запропонував створити день для зміцнення зв’язків між поколіннями. Головна ідея - нагадати, наскільки важливо ділитися увагою й теплом у межах родини. Тож не втрачайте нагоди зробити щось приємне для своїх племінників і племінниць саме сьогодні.

Святкування передбачає спільні прогулянки, родинні вечері, участь у різних заходах, невеличкі подарунки чи навіть звичайне тепле повідомлення з добрими словами. Це чудовий привід побачитися, поспілкуватися або хоча б подзвонити родичам.

День народження футбольного свистка

10 липня футбольна спільнота згадує одну з найменших, але найважливіших речей на полі - суддівський свисток. Саме цього дня у 1878 році в Англії вперше задокументовано його використання під час гри.

За легендою, першим, хто скористався свистком, був англійський арбітр, якому набридло розмахувати носовою хусткою, аби привернути увагу гравців і глядачів. Відтоді свисток міцно закріпився як головний інструмент футбольного рефері.

Цей день - чудова нагода нагадати про роль свистка у грі: команда не стартує, а гол не зараховується.

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День Ніколи Тесли

10 липня шанувальники науки та техніки в усьому світі відзначають неофіційне, але значиме свято - День Ніколи Тесли. Саме цього дня у 1856 році народився один із найвидатніших винахідників людства.

Теслі приписують розробку принципу обертового магнітного поля, що став основою для електродвигунів змінного струму. він також запровадив трифазну систему передавання електроенергії й у 1891 році створив свою знамениту індукційну котушку - пристрій, який і досі використовують у радіотехніці.

Майбутній винахідник народився в селі Сміляни, на території нинішньої Хорватії, в родині сербського православного священника. Іще з дитинства Тесла виявляв незвичайні здібності: він страждав від інтенсивних зорових образів, які замінювали реальність, та мав надзвичайно яскраву уяву, що згодом перетворилася на унікальний інженерний дар - він "бачив" свої винаходи у деталях ще до того, як починав роботу над ними.

День святого преподобного Антонія Печерського

10 липня Православна Церква вшановує пам’ять преподобного Антонія Печерського - засновника Києво-Печерського монастиря та українського чернецтва.

Антоній народився близько 983 року в Любечі на Чернігівщині. У юності він вирушив на Афон, де прийняв чернецтво. Згодом за благословенням старця повернувся на Русь, щоб започаткувати чернече життя за афонським прикладом.

Оселившись у печері біля Києва, Антоній став духовним авторитетом. До нього приєднувалися побожні люди, що дало початок Києво-Печерській лаврі - майбутньому осередку духовності, освіти й чернечих традицій в Україні.

Антоній пережив часи політичних потрясінь, змушений був тікати, але згодом повернувся і відновив монастирське життя. Він жив у молитві, пості й праці, був прозорливим, творив дива та передбачав майбутнє.

Святий відійшов у вічність 7 травня 1073 року. Його пам’ять - це нагадування про глибоку віру, смирення й справжнє служіння Богові.

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