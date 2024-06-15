Врятованого з-під обстрілів капібара Тоху пролікували і випустили у відкритий вольєр столичного зоопарку
Київ • УНН
Капібара Тоху, врятованого місяць тому від російських обстрілів, випустили у відкритий природний вольєр Київського зоопарку для реабілітації та соціалізації з іншими капібарами.
Капібара Тоха, якого врятували місяць тому з території, що знаходиться під обстрілами росії, виходить у відкритий природній вольєр у КиївЗоо. Тварина вже пройшла лікування, попереду довгий шлях реабілітації. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
"У КиївЗоо врятована місяць тому капібара Тоха виходить у відкритий природній вольєр. Тварина вже пройшла лікування, попереду довгий шлях реабілітації та соціалізації з іншими капібарами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що побачити Тоху можна в кінці копитного ряду біля слоновника – в зеленому маєтку з живими деревами, кущами та квітами на березі басейну з водограєм.
Працівники КиївЗоо просять зберігати тишу при зустрічі з капібарою, аби не полохати її, адже реабілітація триває.