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Врятованого з-під обстрілів капібара Тоху пролікували і випустили у відкритий вольєр столичного зоопарку

Київ • УНН

 • 104208 перегляди

Капібара Тоху, врятованого місяць тому від російських обстрілів, випустили у відкритий природний вольєр Київського зоопарку для реабілітації та соціалізації з іншими капібарами.

Капібара Тоха, якого врятували місяць тому з території, що знаходиться під обстрілами росії, виходить у відкритий природній вольєр у КиївЗоо. Тварина вже пройшла лікування, попереду довгий шлях реабілітації. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

"У КиївЗоо врятована місяць тому капібара Тоха виходить у відкритий природній вольєр. Тварина вже пройшла лікування, попереду довгий шлях реабілітації та соціалізації з іншими капібарами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що побачити Тоху можна в кінці копитного ряду біля слоновника – в зеленому маєтку з живими деревами, кущами та квітами на березі басейну з водограєм.

Працівники КиївЗоо просять зберігати тишу при зустрічі з капібарою, аби не полохати її, адже реабілітація триває.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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