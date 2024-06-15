Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка

Капибара Тоха, которого спасли месяц назад с территории, находящейся под обстрелами россии, выходит в открытый естественный вольер в КиевЗоо. Животное уже прошло лечение, впереди долгий путь реабилитации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

"В КиевЗоо спасенная месяц назад капибара Тоха выходит в открытый естественный вольер. Животное уже прошло лечение, впереди долгий путь реабилитации и социализации с другими капибарами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увидеть Тоху можно в конце копытного ряда возле слоновника - в зеленом поместье с живыми деревьями, кустами и цветами на берегу бассейна с фонтаном.

Работники КиевЗоо просят сохранять тишину при встрече с капибарой, чтобы не пугать ее, ведь реабилитация продолжается.