Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка
Киев • УНН
Капибару Тоху, спасенного месяц назад от российских обстрелов, выпустили в открытый естественный вольер Киевского зоопарка для реабилитации и социализации с другими капибарами.
Капибара Тоха, которого спасли месяц назад с территории, находящейся под обстрелами россии, выходит в открытый естественный вольер в КиевЗоо. Животное уже прошло лечение, впереди долгий путь реабилитации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
"В КиевЗоо спасенная месяц назад капибара Тоха выходит в открытый естественный вольер. Животное уже прошло лечение, впереди долгий путь реабилитации и социализации с другими капибарами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увидеть Тоху можно в конце копытного ряда возле слоновника - в зеленом поместье с живыми деревьями, кустами и цветами на берегу бассейна с фонтаном.
Работники КиевЗоо просят сохранять тишину при встрече с капибарой, чтобы не пугать ее, ведь реабилитация продолжается.