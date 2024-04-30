ВАКС изменил меру пресечения экс-нардепу Микитасю на залог в деле о растрате $307 млн

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему нардепу и экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю с домашнего ареста на залог в размере более 908 тыс. грн по делу о завладении 307 млн грн Минобороны при строительстве складов. Об этом УНН сообщает с ссылкой на ВАКС.

Детали

Сообщается, что следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения экс-главе одной из столичных строительных компаний.

Так, меру пресечения в виде домашнего ареста суд изменил на меру пресечения в виде залога. Размер денежного залога - 908 тыс 400 грн. - говорится в сообщении.

Также на подозреваемого возлагаются обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;

сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Срок действия постановления о возложенных на подозреваемого обязанностей составляет 2 месяца. - отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк объяснила УНН, что указанному подозреваемому изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог, потому что он под домашним арестом находится 6 месяцев, а это максимум во время досудебного расследования.

Вместе с тем, прокурор САП не согласен с размером залога и обжалует это решение в апелляционном порядке. - сказала Постолюк.

Дополнение

25 октября 2023 года экс-нардепу Максиму Микитасю и его сообщникам сообщили о подозрении в завладении более 307 млн грн средств министерства обороны Украины.

Также Микитась является фигурантом в нескольких делах, в частности о подозрении в предоставлении взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии, попытке подкупа подкупить мэра Днепра Бориса Флитова.