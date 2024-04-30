ВАКС змінив запобіжний захід екснардепу Микитасю на заставу в справі про розтрату $307 млн

ukenru
19:41 • 35464 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 84357 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 110002 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 112364 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 225750 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154385 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145042 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131876 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121569 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112809 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 147269 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122926 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128706 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 133271 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 108995 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 225750 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 383164 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439117 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447605 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 109992 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128706 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122926 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97900 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107389 перегляди
Актуальне
ВАКС змінив запобіжний захід екснардепу Микитасю на заставу в справі про розтрату $307 млн

ВАКС змінив запобіжний захід екснардепу Микитасю на заставу в справі про розтрату $307 млн

Київ • УНН

 • 19787 перегляди

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю з домашнього арешту на заставу у понад 908 тисяч гривень у справі про розкрадання 307 мільйонів гривень Міністерства оборони під час будівництва складів.

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому нардепу та експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю з домашнього арешту на заставу у розмірі понад 908 тис. грн у справі щодо заволодіння 307 млн грн Міноборони при будівництві складів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.

Деталі

Повідомляється, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній.

Так, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту суд змінив на запобіжний захід у вигляді застави. Розмір грошової застави – 908 тис 400 грн.

- йдеться в повідомленні.

Також на підозрюваного покладаються обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить 2 місяці.

- зазначається в повідомленні.

Речниця САП Ольга Постолюк пояснила УНН, що указаному підозрюваному змінили запобіжний захід з домашнього арешту на заставу, тому що він під домашнім арештом перебуває 6 місяців, а це максимум під час досудового розслідування.

Разом з тим, прокурор САП не погоджуєтеся з розміром застави та оскаржить це рішення в апеляційному порядку.

 - сказала Постолюк.

Доповнення

25 жовтня 2023 року екснардепу Максиму Микитасю та його спільникам повідомили про підозру у заволодінні понад 307 млн грн коштів міністерства оборони України.

Також Микитась є фігурантом у декількох справах, зокрема про підозру у наданні хабаря експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії, спробу підкупу підкупити мера Дніпра Бориса Флітова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
natsionalna-hvardiia-ukrainyНаціональна гвардія України
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
kyievo-pecherska-lavraКиєво-Печерська лавра
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63