ВАКС змінив запобіжний захід екснардепу Микитасю на заставу в справі про розтрату $307 млн
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю з домашнього арешту на заставу у понад 908 тисяч гривень у справі про розкрадання 307 мільйонів гривень Міністерства оборони під час будівництва складів.
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому нардепу та експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю з домашнього арешту на заставу у розмірі понад 908 тис. грн у справі щодо заволодіння 307 млн грн Міноборони при будівництві складів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.
Деталі
Повідомляється, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній.
Так, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту суд змінив на запобіжний захід у вигляді застави. Розмір грошової застави – 908 тис 400 грн.
Також на підозрюваного покладаються обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії ухвали щодо покладених на підозрюваного обов’язків становить 2 місяці.
Речниця САП Ольга Постолюк пояснила УНН, що указаному підозрюваному змінили запобіжний захід з домашнього арешту на заставу, тому що він під домашнім арештом перебуває 6 місяців, а це максимум під час досудового розслідування.
Разом з тим, прокурор САП не погоджуєтеся з розміром застави та оскаржить це рішення в апеляційному порядку.
Доповнення
25 жовтня 2023 року екснардепу Максиму Микитасю та його спільникам повідомили про підозру у заволодінні понад 307 млн грн коштів міністерства оборони України.
Також Микитась є фігурантом у декількох справах, зокрема про підозру у наданні хабаря експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії, спробу підкупу підкупити мера Дніпра Бориса Флітова.