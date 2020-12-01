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Афера із майном Нацгвардії на понад 81 млн грн: Микитасю повідомили ще одну підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"1 грудня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у вчиненні нових злочинів колишньому народному депутату (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент"). Він підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України", - йдеться в повідомленні.

Також напередодні, 30 листопада, про підозру у отриманні неправомірної вигоди повідомили заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ). Дії особи кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України.

Повідомляється, що слідство встановило, що у межах розслідування Нацполіцією справи заволодіння майном ГУ Національної гвардії України, слідчий призначив судову оціночно-будівельну експертизу, яка мала встановити дійсну ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

"Адже за угодою, укладеною Нацгвардією з компанією-забудовницею, в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва (колишня військова частина) Нацгвардія мала отримати у новозбудованому житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць", - зазначається в повідомленні.

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Проте згодом сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва

"Колишній народний депутат, діючи у змові з експосадовцем державної компанії "Укрбуд", домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн замість 81 млн грн. В обмін на це, посадовець ДНДЕКЦ отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що водночас, після того, як детективи НАБУ розпочали розслідування цих фактів й планували витребувати справу у Нацполіції, з метою ухилення від відповідальності, компанія-забудовниця додатково передала квартири Національній гвардії України на суму 7 млн грн, тобто виведеної за результатами недостовірних даних у проведеній експертизі.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.

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