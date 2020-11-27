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Микитася залишили під арештом ще на місяць

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив до 24 грудня строк арешту колишнього народного депутата Максима Микитася. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ВАКС.

“Сьогодні, 27 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому президенту державної будівельної корпорації запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 грудня 2020 року включно”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила під варту експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася з альтернативою внесення 100 млн гривень застави. 

Микитась вніс 80 млн грн, але 30 млн грн стягнули у дохід держави. Таким чином, на рахунку суду залишилося 50 млн грн, а після призначення запобіжного заходу — потрібно було сплатити ще 50 млн грн застави. Адвокат Микитаса заявляв, що той не планує вносити решту суми застави у розмірі 50 млн грн, адже не має на це можливості.

Згодом ВАКС задовольнив звернення щодо повернення Микитасю 50 млн грн застави. 

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України. 

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