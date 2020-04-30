Апеляційна палата ВАКС відмовилася арештувати Микитася
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила прокурору в клопотанні щодо застосування до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає коремпондент УНН.
“Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Микитася... залишити без задоволення”, — сказав суддя.
Як повідомлялося, суд зменшив розмір застави Микитася, стягненної в дохід держави.
Нагадаємо, 20 квітня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору САП у взятті під варту експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого обвинувачують у зловживаннях із квартирами для Нацгвардії.
Як повідомлялося, ВАКС застосував до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень. Проте Микитась не вніс протягом п’яти днів заставу.
Раніше ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.
Експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.