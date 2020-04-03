Антикорупційний суд стягнув з Микитася 80 млн грн застави в дохід держави
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
“ВАКС стягнув з підозрюваного в дохід держави 80 млн грн застави”, — сказала Постолюк.
Нагадаємо, за народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії, внесли заставу у 80 млн грн.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд продовжив покладені обов’язки на народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії на 81,64 млн грн.