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Апелляционная палата ВАКС отказалась арестовать Микитася

Киев • УНН

 • 16605 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала прокурору в ходатайстве о применении к экс-президенту "Укрбуда" Максима Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей, передает коремпондент УНН.

Апелляционная палата ВАКС отказалась арестовать Микитася

"Ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Микитася ... оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Как сообщалось, суд уменьшил размер залога Микитася, взысканого в доход государства.

Напомним, 20 апреля Высший антикоррупционный суд отказал прокурору САП во взятии под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.

Как сообщалось, ВАКС применил к экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен. Однако Микитась не внес в течение пяти дней залог.

Ранее ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.

Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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