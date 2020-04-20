Антикорупційний суд відмовився арештовувати Микитася
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору САП у взятті під варту експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого обвинувачують у зловживаннях із квартирами для Нацгвардії, передає кореспондент УНН.
Так, Антикорупційний суд відмовив прокурору в застосуванні до Микитася запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зазначимо, що Микитась так і не вніс протягом п’яти днів 100 млн застави.
Нагадаємо, прокуратура наполягала на арешті Максима Микитася.
Як повідомлялося, ВАКС застосував до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень.
Нагадаємо, ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.
Експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.