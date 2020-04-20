Антикоррупционный суд отказался арестовывать Микитася
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал прокурору САП во взятии под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии, передает корреспондент УНН.
Так, Антикоррупционный суд отказал прокурору в применении к Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отметим, что Микитась так и не внес в течение пяти дней 100 млн залога.
Напомним, прокуратура настаивала на аресте Максима Микитася.
Как сообщалось, ВАКС применил к экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен.
Напомним, ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.
Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.