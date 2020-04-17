Афера з майном Нацгвардії: прокуратура наполягає на арешті Микитася
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. До Вищого антикорупційного суду сьогодні надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою екснардепа, експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого обвинувачують у зловживаннях із квартирами для Нацгвардії, передає кореспондент УНН.
Так, сьогодні розпочалось засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 14 травня без визначення розміру застави.
Проте, як повідомили в пресслужбі ВАКС, розгляд клопотання перенесли на 20 квітня о 10:00.
Як повідомлялося, ВАКС застосував до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень.
Нагадаємо, ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.
Експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.