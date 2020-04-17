Афера с имуществом Нацгвардии: прокуратура настаивает на аресте Микитася

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Высший антикоррупционный суд сегодня поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепа, экс-президента "Укрбуда" Максима Микитась, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии, передает корреспондент УНН.

Так, сегодня началось заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 мая без определения размера залога.

Однако, как сообщили в пресс-службе ВАКС, рассмотрение ходатайства перенесли на 20 апреля в 10:00.

Как сообщалось, ВАКС применил к экс-президенту "Укрбуда" Максима Микитася меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен.

Напомним, ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.

Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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