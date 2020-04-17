Афера с имуществом Нацгвардии: прокуратура настаивает на аресте Микитася
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Высший антикоррупционный суд сегодня поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепа, экс-президента "Укрбуда" Максима Микитась, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии, передает корреспондент УНН.
Так, сегодня началось заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 мая без определения размера залога.
Однако, как сообщили в пресс-службе ВАКС, рассмотрение ходатайства перенесли на 20 апреля в 10:00.
Как сообщалось, ВАКС применил к экс-президенту "Укрбуда" Максима Микитася меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен.
Напомним, ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.
Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.