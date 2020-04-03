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Суд визначив експрезиденту “Укрбуду” Микитасю заставу в розмірі 100 млн грн

Київ • УНН

 • 12786 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував до експрезидента “Укрбуду” Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"... слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також на підозрюваного покладено ряд обов’язків: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає або перебуває без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні; утриматися від спілкування зі свідками; здати на зберігання паспорт та інші документи для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

"Строк дії обов’язків до 14 травня 2020 року“, - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.

Як повідомлялося, експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

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