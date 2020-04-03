Суд определил экс-президенту "Укрбуда" Микитасю залог в размере 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю мера пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"... следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен", - говорится в сообщении.
Также на подозреваемого возложен ряд обязанностей: прибывать в детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздержаться от общения с другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве; воздержаться от общения со свидетелями; сдать на хранение паспорт и другие документы для выезда за границу; носить электронное средство контроля.
"Срок действия обязанностей до 14 мая 2020 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.
Как сообщалось, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.