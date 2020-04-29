Суд зменшив розмір застави Микитася, стягненної в дохід держави
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави 30 млн грн застави з експрезидента корпорації “Укрбуд” Максима Микитася, передає кореспондент УНН.
Так, Апеляційна палата ВАКС стягнула в дохід держави 30 млн грн застави з Микитася.
Також Микитасю призначили нову заставу у розмірі 100 млн грн.
"Вважати, що за Микитася з суми 100 млн грн застави внесено грошові кошти в розмірі 50 млн грн“,- сказав суддя.
Тепер він повинен сплатити 50 млн грн.
Як повідомлялося, ВАКС застосував до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень. Проте Микитась не вніс протягом п’яти днів заставу.
Раніше ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.
Експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.