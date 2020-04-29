Суд уменьшил размер залога Микитасю, взысканной в доход государства
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда стянула в доход государства 30 млн грн залога с експрезидента корпорации “Укрбуд” Максима Микитась, передает корреспондент УНН.
Так, Апелляционная палата ВАКС стянула в доход государства 30 млн грн залога с Микитася.
Также Микитась назначили новую залог в размере 100 млн грн.
“Считать, что за Микитась с суммы 100 млн грн залога внесены денежные средства в размере 50 млн грн”, — сказал судья.
Теперь он должен заплатить 50 млн грн.
Как сообщалось, ВАКС применил к экс-президенту “Укрбуда” Максиму Микитасю мера пресечения в виде залога в 100 млн гривен. Однако Микитась не внес в течение пяти дней залог.
Ранее ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.
Експрезидента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.