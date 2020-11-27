Микитася оставили под арестом еще на месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил до 24 декабря срок ареста бывшего народного депутата Максима Микитася. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Сегодня, 27 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил бывшему президенту государственной строительной корпорации меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 декабря 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.
Микитась внес 80 млн грн, но 30 млн грн взыскали в доход государства. Таким образом, на счету суда осталось 50 млн грн, а после назначения меры пресечения - нужно было заплатить еще 50 млн грн залога. Адвокат Микитася заявлял, что он не планирует вносить оставшуюся сумму залога в размере 50 млн грн, ведь не имеет на это возможности.
Впоследствии ВАКС удовлетворил обращение относительно возвращения Микитасю 50 млн грн залога.
Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.