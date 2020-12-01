Авера с имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн грн: Микитасю сообщили еще одно подозрение

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"1 декабря 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в совершении новых преступлений бывшему народному депутату (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент"). Он подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также накануне, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ). Действия лица квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.

Сообщается, что следствие установило, что в рамках расследования Нацполицией дела завладения имуществом ГУ Национальной гвардии Украины, следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу, которая должна установить истинную рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщицей.

"Ведь по договору, заключенному Нацгвардией с компанией-застройщицей, в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева (бывшая военная часть) Нацгвардия должна была получить в новом жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест", - отмечается в сообщении.

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Однако впоследствии стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева

"Бывший народный депутат, действуя в сговоре с экс-чиновником государственной компании "Укрбуд", договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в экспертизу таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной - 7 млн грн вместо 81 млн грн. В обмен на это, чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время после того, как детективы НАБУ начали расследование этих фактов и планировали истребовать дело у Нацполиции, с целью уклонения от ответственности, компания-застройщица дополнительно передала квартиры Национальной гвардии Украины на сумму 7 млн грн, то есть выведенной по результатам недостоверных данных в проведенной экспертизе.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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