Коломойского по новому делу отправили под стражу до 7 июля

Печерский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога бизнесмена Игоря Коломойского до 7 июля в деле по подозрению в организации заказного убийства. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

В Офисе Генпрокурора сообщили, что подозреваемого бизнесмена суд арестовал без возможности внесения залога. Срок меры пресечения - до 7 июля.

Дополнение

Коломойскому было сообщено еще одно подозрение - в организации заказного убийства.

В другом деле Шевченковский районный суд города Киева продлевал срок меры пресечения в виде содержания под стражей Коломойскому до 2 июня 2024 года с альтернативным определение залога 1 миллиард 960 млн грн.

Игорю Коломойскому вручили несколько подозрений. Одно из них - за мошенничество и легализацию имущества, добытого преступным путем.

Также бизнесмен получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.