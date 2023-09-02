Підозра Коломойському: в СБУ повідомили деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. УНН повідомляв, що сьогодні бізнесмену Ігорю Коломойському вручили підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Служба безпеки України видала офіційне повідомлення, щодо вручення підозри, де повідомленні деякі деталі провадження.
Підозру Коломойському вручено за матеріалами СБУ та БЕБ.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 190 (шахрайство);
▪️ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Цитата
«Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ», - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.