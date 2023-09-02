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Подозрение Коломойскому: в СБУ сообщили детали

Подозрение Коломойскому: в СБУ сообщили детали

Киев • УНН

 • 819419 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. УНН сообщал, что сегодня бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. Служба безопасности Украины выдала официальное сообщение, о вручении подозрения, где сообщены некоторые детали уголовного производства.

Подозрение Коломойскому вручено по материалам СБУ и БЭБ.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ст. 190 (мошенничество);
▪️ ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Цитата

«Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжается.

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