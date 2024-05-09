Коломойського у новій справі відправили під варту до 7 липня
Київ • УНН
Печерський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою без права внесення застави до 7 липня за підозрою в організації замовного вбивства.
Печерський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави бізнесмена Ігоря Коломойського до 7 липня у справі за підозрою в організації замовного вбивства. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.
Деталі
В Офісі Генпрокурора повідомили, що підозрюваного бізнесмена суд арештував без можливості внесення застави. Термін запобіжного заходу - до 7 липня.
Доповнення
Коломойському було повідомлено ще одну підозру - в організації замовного вбивства.
В іншій справі Шевченківський районний суд міста Києва продовжував строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Коломойському до 2 червня 2024 року з альтернативною визначення застави 1 мільярд 960 млн грн.
Ігорю Коломойському вручили декілька підозр. Одна з них - за шахрайство та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.
Також бізнесмен отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки.