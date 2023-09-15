Офіційно: Коломойський отримав нову підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Український бізнесмен Ігор Коломойський отримав нову підозру у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
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«Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, за матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
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- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
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- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
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- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
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«За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером», - зазначається в повідомленні.
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В СБУ повідомляють, що протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.
«За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США. Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами», - інформує СБУ.
Зазначається, що, щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
«Наразі досудове розслідування триває. Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше радник голови Офісу президента Сергій Лещенко повідомляв, що Коломойському повідомлено ще одну, вже третю підозру, яка є результатом розслідування Бюро економічної безпеки.
Нагадаємо
Бізнесмену Ігорю Коломойському вручили підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.
Також Коломойському повідомлено про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів “ПриватБанку”.