Коломойському висунуто третю підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Українському бізнесменові Ігорю Коломойському повідомлено ще одну, вже третю підозру, яка є результатом розслідування Бюро економічної безпеки. Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко у Telegram, пише УНН.
Деталі
Згідно з документом, Коломойський підозрюється:
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- у організації підробки документів на переказ коштів,
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- у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
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- у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
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Зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник Столичної філії «ПриватБанку» Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу «ПриватБанку».
Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами «ПриватБанку», який полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо.
Лещенко пише, що штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.
Надалі безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярда гривень легалізували шляхом їх перерахунку в адресу:
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- ТОВ «ФК ДНІПРО»,
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- На власний рахунок Коломойського,
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- в адресу організації «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА УКРАЇНИ»
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- ТОВ «ПРОТОН-21»
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- ТОВ «ЮБІ»
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- ТОВ «ФК ГАМБИТ»
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- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
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- шляхом поповнення власного карткового рахунку в «ПриватБанку»,
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- банківського рахунку в АТ «АЙБОКС БАНК» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
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- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
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- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
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- FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
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- NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).
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Нагадаємо
Бізнесмену Ігорю Коломойському вручили підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.
Також детективи САП повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів “ПриватБанку” кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ “ПриватБанк” Ігорю Коломойського ще 5 особам — колишнім працівникам банківської установи.