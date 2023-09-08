Справа ПриватБанку: арештовано активи Коломойського на понад 3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. На активи колишнього бенефіціарного власника ПАТ КБ “ПриватБанк” Ігоря Коломойського, якого підозрюють у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн, накладено арешт, передає УНН із посиланням на САП.
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“... для забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні накладено арешт на активи колишнього бенефіціарного власника ПАТ КБ “ПриватБанк”, підозрюваного у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів “ПриватБанку”, — йдеться у повідомленні.
У САП уточнили, що йдеться про “частки у статутному капіталі товариств, якими указаний підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, в тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден”.
Наразі до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.
Нагадаємо
Детективи САП повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів “ПриватБанку” кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ “ПриватБанк” Ігорю Коломойського ще 5 особам — колишнім працівникам банківської установи. Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.