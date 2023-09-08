Дело ПриватБанка: арестованы активы Коломойского на более 3 млрд грн

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“... для обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве наложен арест на активы бывшего бенефициарного владельца ПАО КБ “ПриватБанк”, подозреваемого в завладении более 9,2 млрд грн средств “ПриватБанка”, — говорится в сообщении.

В САП уточнили, что речь идет о “долях в уставном капитале обществ, которыми указанный подозреваемый владеет прямо или опосредованно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также на почти 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов”.

Сейчас в Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.

Напомним

Детективы САП сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств “ПриватБанка” конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ “ПриватБанк” Игорю Коломойскому еще 5 лицам — бывшим работникам банковского учреждения. Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.