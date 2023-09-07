Заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку": Коломойському повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн, передає УНН.
Цитата
"... повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні НАБУ.
І хоч правоохоронці не називають імені колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" - відомо, що йдеться про Ігоря Коломойського.
Деталі
Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.
Наразі серед підозрюваних:
колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»;
заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»;
заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства;
начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»;
заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
Додамо
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.
За даними НАБУ, це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.
Нагадаємо, в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн дол. США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам «ПриватБанку» злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.