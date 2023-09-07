Завладение 9,2 млрд грн "ПриватБанка": Коломойскому сообщили о подозрении

Цитата

"... сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн", - говорится в сообщении НАБУ.

И хотя правоохранители не называют имени бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" - известно, что речь идет об Игоре Коломойском.

Детали

Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент Председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем – на счета еще двух. В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ «ПриватБанк». Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал «ПриватБанка» во исполнение требований Национального банка Украины.

В настоящее время среди подозреваемых:

бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ «ПриватБанк», организатор группы;

бывший Председатель Правления ПАО КБ «ПриватБанк»;

заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк»;

заместитель Председателя Правления ПАО КБ «ПриватБанк» – директор казначейства;

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ «ПриватБанк»;

заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ «ПриватБанк».

Добавим

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления – директора департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк» задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.

По данным НАБУ, это уже четвертый эпизод в деле завладения средствами «ПриватБанка». В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд.

Напомним, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долл. США (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам «ПриватБанка» преступлений пополнилась еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.