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Коломойскому выдвинуто третье подозрение

Коломойскому выдвинуто третье подозрение

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение, которое является результатом расследования Бюро экономической безопасности. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram, пишет УНН.

Детали 

Согласно документу, Коломойский подозревается:

  •   в организации подделки документов на перевод средств,
  •   в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
  •   в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала «ПриватБанка» Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса «ПриватБанка». 

Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «ПриватБанка», который заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса банка, их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и т. д.

Лещенко пишет, что искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.

В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиарда гривен легализовали путем их перечисления в адрес:

  •   ТОВ «ФК ДНЕПР», 
  •   На собственный счет Коломойского,
  •   в адрес организации «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГРОМАДА УКРАИНЫ»
  •   ТОВ «ПРОТОН-21» 
  •   ТОВ «ЮБИ»
  •   ТОВ «ФК ГАМБИТ» 
  •   ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» 
  •   путем пополнения собственного карточного счета в «ПриватБанке», 
  •   банковского счета в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
  •   MARKS AND SOKOLOV LLC (США), 
  •   HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США), 
  •   FIELDFISHER LLP (Великобритания), 
  •   NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

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Напомним

Бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Также детективы САП сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ ПриватБанк Игорю Коломойскому еще 5 лицам - бывшим работникам банковского учреждения.

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