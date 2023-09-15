Коломойскому выдвинуто третье подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение, которое является результатом расследования Бюро экономической безопасности. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram, пишет УНН.
Детали
Согласно документу, Коломойский подозревается:
-
- в организации подделки документов на перевод средств,
-
- в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
-
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
-
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала «ПриватБанка» Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса «ПриватБанка».
Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «ПриватБанка», который заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса банка, их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и т. д.
Лещенко пишет, что искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.
В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиарда гривен легализовали путем их перечисления в адрес:
-
- ТОВ «ФК ДНЕПР»,
-
- На собственный счет Коломойского,
-
- в адрес организации «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГРОМАДА УКРАИНЫ»
-
- ТОВ «ПРОТОН-21»
-
- ТОВ «ЮБИ»
-
- ТОВ «ФК ГАМБИТ»
-
- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
-
- путем пополнения собственного карточного счета в «ПриватБанке»,
-
- банковского счета в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
-
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
-
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
-
- FIELDFISHER LLP (Великобритания),
-
- NOMEA LAW FIRM (Швейцария).
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело ПриватБанка: арестованы активы Коломойского на более чем 3 млрд грн
Напомним
Бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.
Также детективы САП сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ ПриватБанк Игорю Коломойскому еще 5 лицам - бывшим работникам банковского учреждения.