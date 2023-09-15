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Официально: Коломойский получил новое подозрение

Официально: Коломойский получил новое подозрение

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский получил новое подозрение по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

«Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского», - говорится в сообщении.

Детали

Так, по материалам СБУ ему сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
  •  ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

«По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером», - отмечается в сообщении.

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В СБУ сообщают, что в течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

«По версии следствия, такая «схема» в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долл. США. Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами», - информирует СБУ.

Отмечается, что, чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

«В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности», - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее советник главы Офиса президента Сергей Лещенко сообщал, что Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение, которое является результатом расследования Бюро экономической безопасности.

Напомним

Бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Также Коломойскому сообщено о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств “ПриватБанка”.

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