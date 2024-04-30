Суд продлил митрополиту УПЦ МП Павлу обязанности до конца июня

Печерский районный суд Киева продлил наместнику Киево-Печерской лавры Павлу Лебедю возложенные на него обязанности до 30 июня, среди которых, в частности, не отлучаться с места своего проживания. Об этом сообщила журналисту УНН пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева, и подтвердила, что суд снял электронный браслет с подозреваемого.

Печерский районный суд, несмотря на ходатайство прокурора о продлении обязанностей обвиняемому митрополиту в полном объеме, удовлетворив ходатайство частично. Решением суда ему не продлено действие обязанности носить электронное средство контроля. Однако обвиняемый до сих пор обязан не отлучаться с места своего проживания без решения суда, кроме неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья. Также он должен воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве - рассказала Ковалева.

На вопрос до какого числа суд продлил подозреваемому обязанности, Ковалева ответила: "До 30 июня 2024 года".

Кроме того, Ковалева отметила, что прокуратура не получила полный текст постановления, а в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть постановления, поэтому сказать чем мотивировано такое решение суда, пока невозможно.

"Полный текст постановления будет объявлен 6 мая. Постановление суда обжалованию не подлежит", - добавила Ковалева.

Ранее адвокат Никита Чемкан сообщал, что Печерский районный суд Киева снял электронный браслет с Павла Лебедя.

Дополнение

Служба безопасности Украины 1 апреля сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В июле 2023 года суд отправил митрополита УПЦ МП Павла под стражу и определил залог в более чем 33 миллиона гривен.

В августе 2023 года Павел Лебедь был освобожден из-под стражи. За него внесли залог в размере 33 300 000 грн.