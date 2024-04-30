Суд продлил митрополиту УПЦ МП Павлу обязанности до конца июня

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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадениеЭксклюзив
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Биткоин вырос на 1,6% за сутки: сейчас его стоимость составляет более 63 тысяч долларов
Цена биткоина остается относительно стабильной у нижней границы торгового диапазона на фоне продолжения распродажи инвесторами криптовалютных активов, особенно в США.
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Компании из Литвы в обход санкций доставили в рф товаров для производства оружия на 130 миллионов евро - СМИ
Литовские компании экспортировали в россию товары двойного назначения на сумму не менее 130 миллионов евро в период с марта 2022 года по август 2023 года.
рф держит десятки тысяч военных у границы с Украиной: в ГПСУ уверяют, что этих сил недостаточно для повторного вторжения
россия держит несколько десятков тысяч военных у границы с Украиной по направлению Сумщины, Черниговщины и Харьковщины, но этих сил недостаточно для широкомасштабного вторжения в Украину.
"В крайне тяжелом состоянии": в Одесской ОГА рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате вчерашней атаки рф
Четырехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии после российского ракетного удара по Одессе.
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение.
Правительство обязало Приватбанк уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов
Кабинет Министров Украины одобрил направление 80% чистой прибыли ПриватБанка за 2023 год на выплату дивидендов в государственный бюджет, что является рекордной суммой.