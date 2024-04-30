Суд зняв електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла
Київ • УНН
Суд зняв електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла, якого раніше звинуватили у порушенні рівноправності та виправданні збройної агресії росії проти України.
Печерський районний суд міста Києва зняв електронний браслет з намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя. Про це повідомив його адвокат Микита Чемкан, передає УНН.
"Суддя Печерського районного суду ухвалила зняти електронний браслет з митрополита Павла (Лебедя)", - повідомив Чемкан, репостнувши собі в Telegram повідомлення про це від СПЖ - новини Православ'я.
Доповнення
Служба безпеки України 1 квітня повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.
Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
В липні 2023 року суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під варту та визначив заставу в понад 33 мільйони гривень.
В серпні 2023 року Павла Лебедя було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі 33 300 000 грн.
Митрополиту Святогірської лаври УПЦ (МП) повідомили про підозру24.04.24, 14:09 • 19356 переглядiв