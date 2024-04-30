Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла

Печерский районный суд города Киева снял электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя. Об этом сообщил его адвокат Никита Чемкан, передает УНН.

"Судья Печерского районного суда постановила снять электронный браслет с митрополита Павла (Лебедя)", - сообщил Чемкан, репостнув себе в Telegram сообщение об этом от СПЖ - новости Православия.

Дополнение

Служба безопасности Украины 1 апреля сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В июле 2023 года суд отправил митрополита УПЦ МП Павла под стражу и определил залог в более чем 33 миллиона гривен.

В августе 2023 года Павел Лебедь был освобожден из-под стражи. За него внесли залог в размере 33 300 000 грн.

Митрополиту Святогорской лавры УПЦ (МП) сообщили о подозрении