Митрополиту Святогорской лавры УПЦ (МП) сообщили о подозрении

Митрополиту Арсению, настоятелю Святогорской лавры УПЦ (МП), Служба безопасности Украины сообщила о подозрении за то, что, как указывают спецслужбе, "подсказал" рашистам позиции ВСУ в Донецкой области, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополита Арсения. По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск", - сообщили в СБУ в соцсетях.

Как указано, впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе телеграм-канала.

"Таким образом клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе", - указали в СБУ.

По данным следствия, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы относительно войны в Украине.

Митрополиту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

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