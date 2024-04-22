В Хмельницкой области разоблачили настоятеля храма УПЦ МП, который восхвалял путина перед верующими

В Хмельницкой области задержан настоятель храма Шепетовской епархии УПЦ МП, который во время своих литургий восхвалял путина и обвинял в войне украинскую власть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ (МП) в Хмельницкой области. Клирик поддерживал агрессивную войну против Украины и разжигал религиозную ненависть - говорится в сообщении СБУ.

После начала полномасштабного вторжения россии он проводил литургии, во время которых восхвалял Путина и обвинял в войне украинскую власть.

Кроме того протоиерей распространял на собственной странице "Вконтакте" российские фейки о войне в Украине и межконфессиональных отношениях в нашем государстве.

Так, например, вооруженную агрессию рф фигурант называл "гражданским конфликтом" и оскорблял прихожан других религиозных общин.

"Таким образом он пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора", - указали в СБУ.

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).



Клирику грозит до 5 лет тюрьмы.