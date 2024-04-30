Суд продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу обов'язки до кінця червня
Київ • УНН
Печерський районний суд Києва продовжив обов'язки митрополиту УПЦ (МП) Павла, зокрема не залишати місце проживання, до 30 червня 2024 року, але зняв з нього електронний браслет.
Печерський районний суд Києва продовжив наміснику Києво-Печерської лаври Павлу Лебедю покладені на нього обов'язки до 30 червня, серед яких, зокрема, не відлучатись з місця свого проживання. Про це повідомила журналісту УНН речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова, та підтвердила, що суд зняв електронний браслет з підозрюваного.
Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов’язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнивши клопотання частково. Рішенням суду йому не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю. Проте обвинувачений і досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні
На запитання до якого числа суд продовжив підозрюваному обов'язки, Ковальова відповіла: "До 30 червня 2024 року".
Окрім того, Ковальова зазначила, що прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо.
"Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня. Ухвала суду оскарженню не підлягає", - додала Ковальова.
Раніше адвокат Микита Чемкан повідомляв, що Печерський районний суд Києва зняв електронний браслет з Павла Лебедя.
Доповнення
Служба безпеки України 1 квітня повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.
Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
В липні 2023 року суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під варту та визначив заставу в понад 33 мільйони гривень.
В серпні 2023 року Павла Лебедя було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі 33 300 000 грн.