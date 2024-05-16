На территории Нижней Лавры определенные сооружения приспособят под музейные помещения

Некоторые из зданий на территории Нижней Лавры, которые перешли под государственное управление, будут адаптированы для использования в качестве музейных помещений. Об этом сообщили в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики ВР, пишет УНН.

Детали

Председатель комитета гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, в компании с временно исполняющим обязанности министра культуры и информационной политики Ростиславом Карандеевым, а также генеральным директором Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максимом Остапенко провели осмотр помещений Нижней Лавры.

"Инициируем создание фондохранилища музейных ценностей в одном из помещений. Безусловно, часть из "новостроек" требует сноса и восстановления исторического ландшафта. Вместе с тем отдельные здания могут принести пользу государству.

Возвращаем нашу историю и государственность в украинскую Лавру", - сказал Ростислав Карандеев.

Напомним

Кабинет Министров Украины одобрил передачу "Межигорья" в управление государственному учреждению. Планируется официальное открытие Парка-памятника садово-паркового искусства в мае 2024 года, - в правительстве обещают, что все средства от работы "Межигорья" будут направлены в государственный бюджет и ВСУ.